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На мусороперерабатывающем заводе под Орлом нашли тело младенца

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 24 марта. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка на предприятии по переработке мусора в Орловской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне в городе Ливны Орловской области на мусороперерабатывающем заводе обнаружили тело новорожденного ребенка.

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