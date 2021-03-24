В Адыгее почти 30 тыс. человек остались без света

МАЙКОП, 24 марта. /ТАСС/. Налипание мокрого снега на провода минувшей ночью стало причиной отключения электроэнергии у порядка 29,5 тыс. жителей Адыгеи, сообщает в среду пресс-служба Министерства энергетики РФ.

"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Адыгее, где из-за налипания мокрого снега на провода происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "Россети Кубань" - Адыгейские ЭС). Без электроснабжения остается около 29,5 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 15,8 МВт", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы ведут 11 бригад специалистов и 11 единиц техники, добавили в пресс-службе министерства.

В регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия - обильный снегопад, мокрый снег, дождь и усиление ветра.