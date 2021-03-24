В Москве возбудили дело о гибели восьмимесячной девочки в больнице

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Восьмимесячная девочка погибла в результате плановой операции в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, во вторник возбуждено уголовное дело.

"После проведенной в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого 1 декабря 2020 года плановой операции по устранению врожденной небно-глоточной недостаточности девочке, родившейся в мае прошлого года, наступила ее клиническая смерть. В результате реанимационных мероприятий девочка была введена в медикаментозную кому. 26 января она умерла в больнице", - сказал собеседник агентства.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти девочки. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").