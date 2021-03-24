По уголовному делу о похищении жителя КБР задержаны трое соучастников

ТАСС, 24 марта. Трое злоумышленников задержаны в рамках уголовного дела по факту похищения жителя Кабардино-Балкарии, а также вымогательства и мошенничества. Об этом сообщили журналистам в СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по СКФО возбуждено уголовное дело по п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126, п. "б" ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений", "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью получения имущества в особо крупном размере", "Хищение путем обмана денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2018 года трое жителей Чеченской Республики, уроженец Кабардино-Балкарской Республики и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на совместное систематическое совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В апреле 2018 года указанные лица похитили в городе Избербаше Республики Дагестан жителя Нальчика, применяли к нему насилие, опасное для жизни и здоровья. За его освобождение злоумышленники потребовали у его родственника передать им право собственности на земельный участок с недостроенной гостиницей в Дагестане. Незаконно завладев указанным имуществом, соучастники освободили потерпевшего. Кроме того, в январе 2020 года путем обмана злоумышленники похитили у жительницы Нальчика денежные средства в сумме более 1 млн рублей и распорядились по своему усмотрению.

Во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО трое соучастников задержаны в Нальчике, у них обнаружены пистолет Макарова и автоматический пистолет Стечкина. В отношении фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают соучастников указанных преступлений, проводят проверку их причастности к аналогичным и иным преступлениям на территории Северного Кавказа.