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Полиция задержала мужчину, который пытался убить девушку в Иванове

Конфликт произошел после того, как потерпевшая сообщила молодому человеку, что намерена прекратить с ним отношения

ТАСС, 24 марта. Полиция задержала 25-летнего мужчину, который с ножом набросился на 17-летнюю девушку в Иванове. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками полиции мужчина был задержан. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Как сообщалось, 19 марта между 25-летним мужчиной и его 17-летней знакомой возник словесный конфликт после того, как девушка сообщила, что намерена прекратить с ним отношения. В результате подозреваемый достал нож и нанес ей несколько ударов. Предотвратить убийство девушки помог ее отец, который в этот момент находился рядом с ней, после этого подозреваемый скрылся и числился в розыске. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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