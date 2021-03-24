В Северной Осетии нашли тело депутата гордумы Беслана Тамерлана Торчинова

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. В Беслане обнаружили тело депутата городской думы Тамерлана Торчинова, сообщили в среду ТАСС в администрации местного самоуправления Правобережного района.

В пресс-службе МВД по республике и СУ СК РФ по региону комментировать эту информацию отказались.

Торчинов пропал 22 марта в районе ипподрома, рядом с которым обнаружили его автомобиль. СУ СК РФ по Северной Осетии возбуждено уголовное дело по статье похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Торчинов ранее занимал должность директора аэропорта Владикавказ.