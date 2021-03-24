В Курской области чиновнику предъявили обвинение в халатности после гибели ребенка

КУРСК, 24 марта. /ТАСС/. Обвинение в халатности предъявили главе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железногорского района после гибели под Курском восьмилетнего ребенка, которого подожгла мать. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Жительница Курской области 15 марта во время ссоры во дворе дома облила восьмилетнего сына горюче-смазочным материалом и подожгла. Мальчика с ожогами третьей степени поместили в Курскую областную клиническую больницу, где позже он умер. Мать ребенка 18 марта арестовали на два месяца.

"В Железногорске председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железногорского района Курской области предъявлено обвинение в халатности. Первым отделом по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2019 года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железногорского района ненадлежащим образом исполняли обязанности, не изъяв восьмилетнего ребенка из семьи. Глава комиссии по делам несовершеннолетних при этом также бездействовал и не обращался в органы опеки с соответствующим ходатайством, с заявлением в суд об ограничении или лишении матери родительских прав.