СК прекратил уголовное дело по факту смерти экс-мэра Новокуйбышевска в Самарской области

САМАРА, 24 марта. /ТАСС/. Следователи прекратили уголовное дело, возбужденное после самоубийства бывшего мэра Новокуйбышевска в Самарской области Владимира Фомина, из-за отсутствия события преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Уголовное дело, возбужденное по факту смерти Владимира Фомина, прекращено 24 января 2020 года по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления", - рассказала собеседница агентства.

В сентябре 2019 года Фомин был доставлен в больницу. Как сообщали ТАСС в СК, он пытался покончить с собой. По данным регионального Минздрава, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но спасти его не удалось. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал в эфире телеканала ГТРК "Самара", что Владимир Фомин из-за проблем с сердцем с июля 2019 года находился на больничном. Он перенес несколько операций и курс послеоперационной терапии. Позднее Фомин подал заявление о досрочном сложении полномочий в городскую думу. Сейчас мэром Новокуйбышевска является Сергей Марков.