Более 60 детсадов и школ в Люберцах проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Неизвестный "заминировал" более 60 детсадов и школ в Люберцах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании всех школ и детских садов в Люберцах (всего 26 школ и 40 детских садов). Здания проверяются кинологами на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Все они оказывались ложными.

Ранее в среду были "заминированы" детские сады и колледжи в разных районах Московской области. В частности, проверяют медицинские колледжи в Наро-Фоминске, Мытищах и Красногорске, детский сад в Красногорске.