Женщина выкинула младенца с 13 этажа в Новой Москве из-за ссоры с его матерью

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Женщина, которая выкинула трехмесячного ребенка с 13 этажа в Новой Москве, объяснила свой поступок конфликтом с его матерью. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Во время проведения следственных действий обвиняемая сообщила, что мотивом преступления стал конфликт с матерью ребенка. В ходе допроса женщина сообщила, что у нее произошло обострение психического расстройства. Выводы проведенной стационарной психолого-психиатрической экспертизы показали, что женщина симулировала болезнь", - сказала она.

В декабре 2020 года 29-летняя женщина, находясь в гостях у знакомых, выбросила их ребенка с 13 этажа жилого дома. Она была задержана, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").