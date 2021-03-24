{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями и грузовиком в Москве

Авария случилась на Иловайской улице

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на Иловайской улице в Москве. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Иловайской улице в районе д. 2 столкнулись два автомобиля и грузовик. Предварительно пострадали 3 человека. Движение транспорта затруднено по улице Нижние Поля в направлении улицы Перерва и в направлении Люблинской улицы, а также по Графитному проезду", - говорится в публикации.

Теги
Россия
СК просит полицию передать им дело матери найденной в Подмосковье истощенной девочки
Ребенок госпитализирован, местонахождение матери девочки установлено
Читать полностью