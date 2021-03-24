КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Неизвестный поджег опорный пункт полиции на окраине Казани. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Приблизительно в 14:00 мск неизвестный зашел с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции номер 14 управления МВД России по городу Казани поселка Дербышки, облил горючей жидкостью пол тамбура и поджег, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СКР по республике журналистам сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту поджога.

"Днем 24 марта 2021 года на улице Мира неустановленный злоумышленник совершил поджог опорного пункта отдела полиции УМВД России по городу Казани. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, путем поджога")", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленник забежал в опорный пункт, разлил там горючую жидкость и поджег. В помещении находился сотрудник, который вызвал на место экстренные службы, ликвидировавшие возгорание.

Подозреваемый установлен, наружные службы полиции ориентированы на розыск и его задержание, уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на место выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов, обстоятельства инцидента устанавливаются.