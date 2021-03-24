В суд направили дело участника нападения на Буденновск в 1995 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участника нападения на Буденновск в 1995 году.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Чеченской Республики, он обвиняется в убийстве, захвате заложников, участии в банде и теракте", - сообщили журналистам в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Следствие установило, что в июне 1995 года житель Чечни Хазваха Черхигов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева. 14 июня 1995 года он принимал участие в захвате жителей Буденновска, в результате были убиты 129 человек, 317 пострадали, в заложники были захвачены 1 586 граждан.

После нападения Черхигов сменил свою фамилию на Исмаилов, получив новый паспорт гражданина Российской Федерации. Под новой фамилией он впоследствии был осужден в 2011 году Истринским городским судом Московской области за совершение преступлений против собственности и общественной безопасности, отбывал наказание в колонии-поселения в Курской области, откуда в феврале 2013 года совершил побег. Затем Черхигов вновь сменил паспортные данные, что позволило ему длительное время скрываться от правоохранительных органов.