Число ДТП с пострадавшими в Москве за два месяца снизилось почти на 36% к данным 2020 года

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Москве за первые два месяца текущего года снизилось почти на 36% или 551 случай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"За январь и февраль аварий произошло значительно меньше, чем в это время в прошлом году", - говорится в публикации.

Согласно опубликованной в посте инфографике, в январе и феврале текущего года произошло 982 дорожных аварии с пострадавшими. Кроме того, с начала года в ДТП погибли 42 человека, ранены 1 112 человек.

За аналогичный период прошлого года в столице произошло 1 533 ДТП с пострадавшими, в авариях погибли 56 человек, были ранены 1 762 человека.