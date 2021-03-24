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Прокуратура передала в суд дело о переправке в "Бутырку" наркотиков на воздушных шарах

Задержанному гражданину Таджикистана предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в следственном изоляторе в значительном размере, а также в покушении на сбыт сильнодействующих веществ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Тверская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, пытавшегося на воздушных шарах переправить наркотики в СИЗО "Бутырка". Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.

По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником приобрели марихуану и кокаин, а также сильнодействующее вещество прегабалин. Прикрепив наркотики к воздушным шарам, они собирались переправить их через внешнее ограждение СИЗО, но сотрудники изолятора задержали обвиняемого. Его сообщнику удалось скрыться.

Задержанному предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в следственном изоляторе в значительном размере, а также в покушении на сбыт сильнодействующих веществ.

Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы. Обвиняемый находится под стражей.

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