Прокуратура передала в суд дело о переправке в "Бутырку" наркотиков на воздушных шарах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Тверская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, пытавшегося на воздушных шарах переправить наркотики в СИЗО "Бутырка". Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.

По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником приобрели марихуану и кокаин, а также сильнодействующее вещество прегабалин. Прикрепив наркотики к воздушным шарам, они собирались переправить их через внешнее ограждение СИЗО, но сотрудники изолятора задержали обвиняемого. Его сообщнику удалось скрыться.

Задержанному предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в следственном изоляторе в значительном размере, а также в покушении на сбыт сильнодействующих веществ.

Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы. Обвиняемый находится под стражей.