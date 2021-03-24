Суд в Казани арестовал вора в законе Сергея Нейдерова

КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани в среду избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении криминального авторитета Сергея Нейдерова, сообщает корреспондент ТАСС с места.

"Избрать в отношении обвиняемого Сергея Нейдерова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток или до 22 мая 2021 года", - сказал судья.

Как сообщил на заседании следователь, установлено, что в 2015 году в Казани Нейдеров занял высшую ступень в преступной иерархии региона. Нейдеров обязывал всех лиц уголовно-преступной среды с более низким криминальным статусом подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

"[Нейдеров] принимал меры по созданию устойчивых связей между различными самостоятельными действующими организованными преступными группами и группировками. Он осуществлял и по настоящее время осуществляет организационно-распорядительные функции среди лиц и групп, входящих в преступную среду на территории Республики Татарстан", - сказал следователь.

По его словам, у предварительного следствия есть основания полагать, что мужчина, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью. Осознавая тяжесть предъявленного обвинения, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Представитель прокуратуры просил суд удовлетворить ходатайство следователя в полном объеме и избрать в отношении Нейдерова меру пресечения в виде заключения под стражу.