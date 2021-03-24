В Северной Осетии задержали еще одного подозреваемого в убийстве депутата гордумы Беслана

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Третьего подозреваемого в убийстве местного жителя задержали в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Как сообщали ТАСС в администрации местного самоуправления Правобережного района, убитым был депутат гордумы Беслана в Северной Осетии Тамерлан Торчинов. Ранее он также занимал должность директора аэропорта Владикавказ. По подозрению в убийстве в среду были задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения убитого.

"В результате продолжаемых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержан еще один соучастник - 44-летний местный житель", - говорится в сообщении.