В турклубе сообщили, что предупреждения о лавиноопасности маршрута в Хибинах не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Предупреждения о лавиноопасности туристического маршрута в горах Хибинах (Мурманская область), где ранее в результате снежного завала погибла девочка, не поступали.

Об этом сообщил ТАСС представитель туристического подросткового клуба "Скиф" из Санкт-Петербурга, который выступил организатором похода.

"При организации походов детских групп всегда соблюдается множество жестких условий. То, что произошло - никак не прогнозируемая трагедия. <...> Все было штатно. Никаких предупреждений <...> о лавиноопасности маршрута не было", - сказал собеседник агентства.