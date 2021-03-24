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В турклубе сообщили, что предупреждения о лавиноопасности маршрута в Хибинах не поступали

Там также отметили, что при организации походов детских групп всегда соблюдается множество жестких условий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Предупреждения о лавиноопасности туристического маршрута в горах Хибинах (Мурманская область), где ранее в результате снежного завала погибла девочка, не поступали.

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Об этом сообщил ТАСС представитель туристического подросткового клуба "Скиф" из Санкт-Петербурга, который выступил организатором похода.

"При организации походов детских групп всегда соблюдается множество жестких условий. То, что произошло - никак не прогнозируемая трагедия. <...> Все было штатно. Никаких предупреждений <...> о лавиноопасности маршрута не было", - сказал собеседник агентства.

 

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