В Брянской области двое бывших полицейских получили тюремные сроки по делу о взятке

ТАСС, 24 марта. Суд вынес приговор двум экс-сотрудникам УМВД России по Брянской области по делу о взяточничестве в виде лишения свободы и штрафа 5 млн рублей каждому. Одному из фигурантов, бывшему исполняющему обязанности начальника СУ МВД России по региону Сергею Артемову, назначили 9,5 года колонии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

21 мая 2020 года бывшего и. о. начальника СУ МВД России по Брянской области Сергея Артемова заключили под стражу, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

"Приговором суда бывшему исполняющему обязанности начальника следственного управления органа полиции назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5 млн рублей, а бывшему оперуполномоченному в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД России по Брянской области договорился с фигурантом одного из дел о прекращении уголовного преследования за взятку в 5 млн руб. При этом сотрудник действовал по предварительной договоренности с руководителем и оперуполномоченным УЭБиПК регионального МВД. В том же году начальник отдела получил $2200, передав часть суммы исполняющему обязанности начальника следственного управления и оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

"Осужденные лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет", - добавили в пресс-службе. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.