Бывший главный жилищный инспектор Севастополя подозревается в получении взятки

ТАСС, 25 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главного государственного жилищного инспектора Севастополя Дмитрия Янькова, подозреваемого в получении взятки в размере более 1,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

Янькова сняли с должности 15 марта. "24 марта в отношении бывшего начальника Главного управления государственного жилищного надзора - главного государственного жилищного инспектора Севастополя Янькова возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо колуном размере")", - сказал собеседник агентства.

Следствие считает, что Яньков с октября 2018 по февраль 2021 года получил взятки в виде денег и имущества на общую сумму более 1,6 млн рублей за оказание покровительства двум компаниям. "По версии следствия, за незаконное денежное вознаграждение Яньков предупреждал их о поступивших жалобах, проверках по этим жалобам, по итогам которых их не привлекали к административной ответственности, ограничиваясь предупреждением", - пояснил источник.