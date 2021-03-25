В Забайкалье женщина получила условный срок за жестокое обращение со своими детьми

ЧИТА, 25 марта. /ТАСС/. Дульдургинский районный суд Забайкальского края приговорил к году и двум месяцам лишения свободы условно 45-летнюю жительницу села Бальзино, по вине которой двое ее малолетних детей голодали четыре дня и заболели ОРВИ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевой прокуратуры.

"Жительница села Бальзино с 17 по 22 декабря 2020 года распивала спиртное у себя дома, где вместе с ней проживали ее двое малолетних детей в возрасте 3 и 10 лет. В течение четырех дней дети фактически были предоставлены сами себе, без полноценного питания. Кроме того, женщина не обеспечила необходимую температуру в доме, из-за чего дети заболели острой респираторной вирусной инфекцией. Суд признал женщину виновной по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, связанное с жестоким обращением") и назначил ей наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Дети находятся в государственном учреждении, органы опеки добиваются лишения их матери родительских прав.