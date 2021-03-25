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В ДТП в Самарской области один человек погиб и двое пострадали

Столкнулись две легковушки и грузовик

САМАРА, 25 марта. /ТАСС/. Большегруз и два легковых автомобиля столкнулись в четверг в Красноярском районе Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным сотрудников ГИБДД, произошло столкновение большегруза и автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Polo. Водитель грузовика DAF допустил занос, после чего столкнулся с двумя автомобилями, которые двигались во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Пассажир Toyota умер до прибытия медиков, водитель и еще один пассажир госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что один пострадавший отказался от госпитализации. У второго пострадавшего - водителя - сломана рука.

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