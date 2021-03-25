Житель Удмуртии признался в убийстве 11-летней девочки

ИЖЕВСК, 25 марта. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в удмуртском городе Сарапул признал вину. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Мужчина признал свою вину в совершении преступления", - говорится в сообщении ведомства.

Вечером 22 марта в одной из квартир в Сарапуле обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти. Следователи заподозрили, что убийство мог совершить 27-летний знакомый матери девочки. Мужчину задержали, а 23 марта арестовали на два месяца.