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Житель Удмуртии признался в убийстве 11-летней девочки

Ранее суд заключил мужчину под стражу до 23 мая

ИЖЕВСК, 25 марта. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в удмуртском городе Сарапул признал вину. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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"Мужчина признал свою вину в совершении преступления", - говорится в сообщении ведомства.

Вечером 22 марта в одной из квартир в Сарапуле обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти. Следователи заподозрили, что убийство мог совершить 27-летний знакомый матери девочки. Мужчину задержали, а 23 марта арестовали на два месяца.

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