Призывавший к расправе над единороссами журналист из Владимира получил условный срок

ВЛАДИМИР, 25 марта. /ТАСС/. Суд признал владимирского журналистам Александра Степанова виновным в совершении публичных призывов к экстремистской деятельности и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно. Об этом в четверг сообщило следственное управление СК РФ по Владимирской области.

Журналиста газеты "Томикс" Александра Степанова задержали в январе 2021 года после того, как разместил в Twitter, а затем удалил запись с призывом к расправе над членами партии "Единая Россия". Позже суд поместил его под домашний арест.

"Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также запрету на администрирование социальных сетей и сайтов", - говорится в сообщении.

Лингвистическая экспертиза установила, что размещенный Степановым пост содержал призывы к экстремистской деятельности. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Накануне заседания суда президиум Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия" опубликовал обращение во Фрунзенский районный суд Владимира с просьбой проявить снисходительность в отношении Степанова и назначить ему наказание без отбывания в местах лишения свободы.