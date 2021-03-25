В Нижнем Новгороде мужчину осудили на 10 лет за содействие терроризму

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину за содействие террористической деятельности, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Собранные следователем 1-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в СК

Следствие и суд установили, что в феврале 2020 года подсудимый, находясь на территории Нижнего Новгорода, осуществлял противоправную деятельность, связанную со склонением и вовлечением нижегородцев в возрасте от 18 до 27 лет к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Действия подсудимого выявили оперативные сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области.

В декабре 2020 года мужчину задержали на территории Санкт-Петербурга. Вину по предъявленному обвинению не признал. В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.