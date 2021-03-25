Ущерб от непогоды в Забайкалье оценили в 55 млн рублей

ЧИТА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края завершили подсчет поврежденных объектов после штормового ветра 14-15 марта и выявили 356 поврежденных зданий, сообщил ТАСС в четверг вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

"Тот ураган, который прошел по районам, принес нам значительный ущерб. Это 236 жилых зданий, 62 учебных учреждения, 33 детских сада, 25 учреждений культуры. Общая сумма ущерба оценивается предварительно в 55 млн рублей", - сказал Гурулев.

Он уточнил, что власти региона не планируют обращаться за помощью в федеральное правительство и намерены на краевые средства покрыть затраты на восстановление.

Сильный ветер с порывами до 30 м/с поднялся в Забайкальском крае 14 марта. Штормовой фронт сохранялся до 15 марта, постепенно смещаясь на юг региона. К утру 15 марта без света оказались жители 54 населенных пунктов в 10 районах, для социально значимых объектов были запущены дизельные генераторы, местные власти ввели режим ЧС. Полностью восстановить электроснабжение удалось лишь к вечеру 18 марта. Поврежденным оказались и крыши зданий в нескольких районах Забайкалья. Так, в Балейском районе стихия снесла кровлю со здания школы, а также обломками выбило несколько окон.