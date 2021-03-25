На пожаре под Липецком погиб ветеран Великой Отечественной войны

ТАСС, 25 марта. Следователи начали проверку после гибели на пожаре в селе Демкино под Липецком 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который один проживал в деревянном доме. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти 95-летнего участника Великой Отечественной войны при пожаре в частном доме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение ветеранов мерами социальной поддержки по улучшению их жилищных условий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ветеран, имеющий боевые награды, проживал один в частном деревянном доме с газовым отоплением на улице Куток в селе Демкино. Пожар произошел ночью 22 марта, при тушении огня хозяина дома нашли погибшим.

"Проводится комплекс проверочных мероприятий, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие гибели ветерана. С целью выяснения истинной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза", - отметили в пресс-службе.