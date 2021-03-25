Тима Белорусских признал вину в незаконном обороте наркотиков

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Певец Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) и его знакомый признали вину в незаконном обороте наркотиков, их уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Об этом сообщили в четверг в службе информации прокуратуры Минска.

"Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело. <...> Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемые в декабре 2020 года и январе 2021 года через интернет приобрели более 1,96 г гашиша. Часть наркотика они употребили в помещении игрового клуба в Минске, а оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. Также, согласно материалам дела, при обыске музыканта правоохранители нашли 0,0375 г амфетамина.

"После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов"), - заявили в прокуратуре белорусской столицы.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.