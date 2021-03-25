Житель Подмосковья задержан за публикацию призывов к насилию в соцсетях

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Коломны за публикацию призывов к насилию по национальному признаку в соцсетях. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Коломне возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления экстремистской направленности (ч. 1 ст. 282 УК РФ). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщила Врадий.

По версии следствия, с августа 2020 года по февраль подозреваемый опубликовал на своей странице в соцсети видеозаписи, изображения и другие посты с призывами к насилию по отношению к людям по национальному и религиозному признакам. "Согласно исследованию психолого-лингвистической судебной экспертизы, изображения, видеоматериалы и текстовые публикации, размещенные на указанной странице, содержат призывы к возбуждению ненависти и вражды к группе лиц, а также унижения достоинства по признакам расы, национальности, языка и происхождения", - отметила представитель ГСУ.