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В Москве арестован мужчина, пристававший к 13-летней девочке в ТЦ

Подозреваемый приставал к подростку в лифте торгового центра

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Суд в Москве заключил под стражу 23-летнего мужчину, который обвиняется в развратных действиях в отношении 13-летней девочки в лифте торгового центра. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, днем 20 марта в лифте одного из столичных торговых центров обвиняемый совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Несовершеннолетняя сообщила о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

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