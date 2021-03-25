Германия выдала России двух обвиняемых в ДТП и мошенничестве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Германия выдала России граждан Словакии и Украины, обвиняемых в ДТП и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Добиться выдачи обвиняемых удалось благодаря большому объему проделанной работы, тесному взаимодействию с германскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой запрашиваемых германской стороной дополнительных сведений и гарантий. Федеральной службе исполнения наказаний и Национального центрального бюро Интерпола МВД поручено доставить обоих обвиняемых на территорию России", - отметили в ведомстве.

Один из них гражданин Словакии Димитрий Леоненко, обвиняемый в гибели человека в ДТП. В марте 2017 года Леоненко, управляя грузовым автомобилем, на 420-м км автодороги М-4 "Дон" превысил скорость, сбил пешехода и затем столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погибли два человека. Леоненко был объявлен в международный розыск. В сентябре 2020 года его задержали в Германии. После этого Генеральная прокуратура направила запрос о его выдаче.

Германия также удовлетворила запрос об экстрадиции гражданина Украины Виталии Почепы, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, в марте 2018 года он в составе организованной преступной группы мошенническим путем похитил деньги ООО "АлкоПро" в Москве. Почепа скрылся от правоохранительных органов и по поручению Генеральной прокуратуры был объявлен в международный розыск. Он также был задержан в Германии.