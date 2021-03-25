СК возбудил дело после смерти ребенка в перинатальном центре Оренбурга

ТАСС, 25 марта. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после смерти ребенка в перинатальном центре Оренбурга, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки размещенной в социальной сети публикации о смерти ребенка в перинатальном центре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказано в сообщении.

Из медицинских документов, которые изъяли следователи, следует, что в родильное отделение женщина поступила в ночь на 21 марта. Утром после проведения экстренной операции по родоразрешению была констатирована смерть ребенка.

В среду сообщалось, что следователи начали проверку после публикации в СМИ информации о смерти ребенка в перинатальном центре. Как отметили в пресс-службе областного Минздрава, министерство по данному факту проводит проверку.