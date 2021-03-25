Астраханский суд 7 апреля начнет рассмотрение дела волгоградской экс-судьи Добрыниной

АСТРАХАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Астрахани 7 апреля начнет рассмотрение по существу дела в отношении бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, обвиняемой в покушении на мошенничество, сообщили ТАСС в канцелярии суда Астрахани.

Ранее четвертый кассационный суд общей юрисдикции с дислокацией в Краснодаре изменил территориальную подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении Добрыниной и направил дело в Ленинский районный суд Астрахани.

"Рассмотрение дела по существу в отношении Добрыниной начнется 7 апреля", - сообщили в суде.

Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры РФ, заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда. Добрынина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

Следствием установлено, в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Председатель суда пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.