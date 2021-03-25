В Ленобласти возбудили дело против преподавателя нескольких вузов, отрицавшего Холокост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в Ленинградской области в отношении профессора нескольких петербургских вузов Владимира Матвеева, который во время вебинара для учителей отрицал существование Холокоста. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В январе Матвеев провел семинар для заместителей директоров школ Ленинградской области в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Лектор рассказывал, что Холокост - миф, его жертвы - преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции.