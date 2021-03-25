Мэру Майкопа предъявлено обвинение в вымогательстве

МАЙКОП, 25 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Адыгее предъявило обвинение в вымогательстве главе администрации МО "Город Майкоп" Андрею Гетманову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Следственное управление СК РФ по Адыгее в среду по материалам, поступившим из УФСБ России по региону, возбудило уголовное дело в отношении Гетманова по факту вымогательства. Он был задержан силовиками.

"Следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Адыгея предъявлено обвинение главе МО "Город Майкоп". Он обвиняется в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. Желая получить право на чужое имущество, он потребовал от бизнесмена совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что они имели неравнозначную площадь и стоимость, разница составила более 5 млн рублей, предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Опасаясь угроз обвиняемого, предприниматель выполнил невыгодное для себя требование чиновника и совершил обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 мая 2021 года включительно. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.