Мужчина провалился под лед на Москва-реке на юго-востоке столицы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спасатели достали из Москва-реки мужчину, провалившегося под лед. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Вечером 25 марта на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о тонущем человеке в районе Перервинской плотины. Двое спасателей прибыли к месту происшествия и увидели мужчину, хватавшегося за обломки льдин. Один из спасателей на страховочном конце в гидрокомбинезоне спрыгнул в воду, добрался до тонущего и, подхватив его, отбуксировал до судна на воздушной подушке.

"Молодого человека доставили на поисково-спасательную станцию "Кожухово", оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем. Прибывшая медицинская бригада осмотрела пострадавшего, но от госпитализации мужчина отказался и убыл со станции домой", - сообщили в департаменте.

В пресс-службе отметили, что спасатели в этом районе четыре раза выходили по тревоги в связи с переходящими реку по льду людьми. Однако в остальных случаях люди успевали сами добраться до берега. В департаменте просят не выходить людей на лед.