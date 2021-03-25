В Подмосковье нашли младенца, похищенного две недели назад в столице

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Задержаны мужчины, которые 12 марта в Москве похитили девочку у ее матери в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 12 марта лица, находясь в квартире жилого дома по улице Пырьева в Москве, подавив сопротивление матери, похитили ее малолетнего ребенка 2019 года рождения. После чего скрылись", - сказала она.

Как выяснили оперативники и следователи, девочку сначала прятали в Ленинградской области, но потом перевезли в Московскую. Там подозреваемые и были задержаны. Угрозы здоровью ребенка нет, девочка будет передана матери, отметила Иванова.

Установлено, что в похищении замешан отец ребенка, он будет доставлен в СК для следственных действий. Также в Республике Коми задержан второй фигурант. Возбуждено уголовное дело по пп. "а" и "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору").