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Все пострадавшие после отравления в Махачкале выписаны из больницы

Ранее сообщалось о госпитализации почти 50 жителей города

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Врачи выписали всех госпитализированных после отравления в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Последние несколько человек, которые оставались в стационаре, выписаны после отравления в Махачкале ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о госпитализации почти 50 жителей Махачкалы, в том числе 27 детей.

С начала года в Дагестане зафиксированы 5 случаев с массовым отравлением жителей республики. Так, в январе к врачам обратились более 350 жителей Буйнакска, в феврале произошли случаи отравления жителей села Арани Хунзахского района и в Каспийске - число пострадавших составило 95 и 33 соответственно. В конце марта инцидент с отравлением произошел и в Гергебильском районе Дагестана, где к врачам с признаками отравления обратились 15 детей.

Почти во всех случаях причиной отравления стала загрязненная питьевая вода. Возбуждены уголовные дела.

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