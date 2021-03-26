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Двух украинцев приговорили к реальным срокам в США за ввоз контрафактных лекарств

Минюст США сообщил, что они пройдут через процесс депортации по истечении срока заключения

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Граждане Украины Максим Ненадов и Владимир Николаенко приговорены судом Южного округа штата Техас к тюремным срокам за нелегальный ввоз и реализацию в США поддельных препаратов от рака и гепатита. Об этом в четверг сообщил Минюст США.

"Сегодня Ненадов и Николаенко были приговорены соответственно к 71 и 33 месяцам заключения в федеральной тюрьме. Ожидается, что каждый ответчик пройдет через процесс депортации по истечении срока заключения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

Отмечается, что 36-летний Ненадов, который является владельцем украинской фирмы Healthy Nation, и его сообщник 34-летний Николаенко в преступном сговоре ввозили поддельные лекарства Keytruda, предназначенное для лечения рака, и Epclusa, применяемое для лечения гепатита. Их задержали в 2019 году, для этого правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой приобрели контрафактные препараты. В июле 2020-го оба ответчика по делу признали себя виновными по предъявленным обвинениям.

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