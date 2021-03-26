В СК назвали возможные причины падения вертолета Ка-32 под Калининградом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следствие рассматривает две основные версии падения вертолета Ка-32 в Калининградской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, это нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа.

"Версия, которые рассматриваются - нарушение техники безопасности и, возможно, какое-то чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа корабля. На данный момент это две основные версии", - сказали в управлении.

По данным СК, два члена экипажа на данный момент находятся в больнице, один погиб. Причина его смерти неизвестна, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом.

Ка-32 вылетел из аэропорта Храброво для выполнения планового тренировочного полета. Он шел на небольшой высоте. В 5 км от города Полесск с экипажем пропала связь. Вертолет упал в акватории Куршского залива. На его борту находились три члена экипажа, двое из них спасены, один погиб. По данным источника ТАСС в экстренных службах, перед вылетом борт проходил все предполетные процедуры, никаких технических проблем не было.