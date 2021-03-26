В Южно-Сахалинске нашли мертвыми в общежитии двух студентов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Следователи в пятницу возбудили уголовное дело в связи со смертью 18-летнего и 19-летнего студентов одного из высших учебных учреждений в Южно-Сахалинске, тела которых были обнаружены в общежитии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - рассказали в пресс-службе.

По информации следователей, тела молодых людей обнаружены утром в одной из секций общежития вуза. По предварительным данным, причиной их смерти могла стать электротравма. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства смерти студентов. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что также начали проверку.

Местные СМИ сообщают, что студент получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана. Второй молодой человек погиб, пытаясь спасти друга.