Площадь природных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилась более чем в два раза

ХАБАРОВСК, 26 марта. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат на Дальнем Востоке возгорания на площади свыше 31 тыс. га. Крупный пожар охватил территории заповедника "Хинганский" в Амурской области, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 26 марта на территории Российской Федерации действовало три лесных пожара на площади 31 297 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном релизе. Накануне природные пожары полыхали примерно на 12,3 тыс. га, из них свыше 12 тыс. га приходилось на территорию заповедника "Хинганский". За сутки площадь пожаров увеличилась до более чем 31,1 тыс. га.

Хинганский государственный заповедник расположен на Приамурской равнине Амурской области, его территория составляет 97 тыс. га. Равнинные территории занимают большую часть заповедника и практически безлесны. Главная ценность сохраняемой территории - гнездящиеся там редкие птицы, например, дальневосточные аисты, японские и даурские журавли.

Природные пожары также зафиксировали на землях лесного фонда в Хабаровском крае. Зарегистрировано два очага на 156 га.

К борьбе с огнем привлечены 230 человек, задействованы 45 единиц техники, обстановку в лесах с воздуха мониторит одно воздушное судно, еще одно находится на тушении. За сутки были потушены очаги на 621 га.

Пожароопасный сезон открыли на всей территории Калининградской области, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Астраханской области, Краснодарского края, Республики Калмыкия, в семи лесничествах Хабаровского края, в двух районах Еврейской АО, в 20 районах Приморского края и в 15 районах Амурской области. Особый противопожарный режим введен в районе Краснодарского края и в 15 районах Амурской области.