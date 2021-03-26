В Тынде произошел пожар в локомотивном депо

ТАСС, 26 марта. Пожар произошел в пятницу в локомотивном депо в Тынде в Амурской области. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Утром 26 марта поступила информация, что на территории локомотивного депо железнодорожной станции города Тында произошло возгорание одной секции тепловоза. Наблюдался дым из секции тепловоза и кровли локомотивного депо. По предварительной информации, пострадал мужчина 1963 года рождения, с ожогами различной степени тяжести он доставлен в ГАУЗ АО "Тындинская больница", - говорится в сообщении.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. По факту пожара проводится проверка, причина его возникновения устанавливается. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тында и Тындинскому району, уточняется в сообщении.