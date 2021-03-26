Число жертв февральской непогоды в Техасе достигло 111

ТАСС, 26 марта. По меньшей мере 111 человек в США погибли из-за аномальных холодов, обрушившихся на штат Техас в феврале. Такие данные приводит в четверг телеканал CNN со ссылкой на Департамент здравоохранения Техаса.

Согласно отчету, выпущенному департаментом, все смерти произошли в период с 11 февраля по 5 марта и преимущественно были вызваны переохлаждением. "Также большое количество смертей было связано с ДТП, отравлением угарным газом, сбоями медицинского оборудования, недостатком кислорода, падениями и пожарами", - цитирует документ телеканал.

В феврале аномальные для штата холода и снежные бури привели к масштабным сбоям в работе электросетей Техаса. Проводились веерные отключения электроэнергии. Миллионы потребителей в штате в течение нескольких дней оставались без света. С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись 14,9 млн жителей штата. Многие пострадали от переохлаждения или получили травмы, пытаясь обогреть дома подручными средствами. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури.