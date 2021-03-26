Два пациента погибли при пожаре в больнице для инфицированных COVID-19 в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в четверг при пожаре в больнице для заразившихся коронавирусом в Мумбаи.

Как сообщает в пятницу газета The Times of India, из загоревшейся клинки спасатели и пожарные эвакуировали 76 пациентов, в том числе семерых, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все они были госпитализированы в другой больнице.

Больница для инфицированных COVID-19 была расположена на третьем этаже торгового центра. Очаг возгорания находился на его первом этаже. Пожару была присвоена третья категория сложности.

Мэр Мумбаи Кишори Педнекар отдал распоряжение о проведении расследования для установления причин пожара.