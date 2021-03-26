В Новосибирске вынесли приговор двум членам преступной группы за торговлю наркотиками

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Коченевский районный суд Новосибирской области приговорил двух участников преступной группы, торговавшей синтетическими наркотиками к семи и 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Один из фигурантов является гражданином Украины, говорится в сообщении УФСБ по региону.

"Приговором Коченевского районного суда Новосибирской области в феврале и марте 2021 года Попов и Гостищев признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены: А. Попов - к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, А. Гостищев - к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказаний в колониях строгого режима. Приговоры вступили в законную силу", - говорится в сообщении.

В отношении фигурантов расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Участие в преступной организации и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере").

Преступная группа действовала на территории Центрального, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Один из ее участников был задержан в феврале 2019 года при перевозке наркотика "альфа-PVP" под обшивкой багажного отделения своей машины. Позднее при проведении оперативного эксперимента с муляжом данного наркотика был задержан гражданин Украины Алексей Попов, также являвшийся членом преступной группы.

Позднее следствие установило, что фигуранты являлись членами ОПГ, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств в особо крупных размерах на территории Чувашской Республики, Новосибирской области, Забайкальского и Приморского краев. В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении еще 24 членов ОПГ.