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Под Астраханью столкнулись грузовик и машина медицинской службы

В результате аварии погибли два человека

АСТРАХАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Два пассажира машины медицинской службы погибли после лобового столкновения с грузовиком на дороге Волгоград - Астрахань в Ахтубинском районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"На 234-м км дороги Волгоград - Астрахань около села Золотуха произошло лобовое столкновение машины медицинской службы и грузовика с полуприцепом с последующим съездом обоих в кювет. От полученных травм на месте скончались два пассажира машины медицинской службы - это мужчина 1964 года рождения и женщина 1961 года рождения", - говорится в сообщении.

Полицией предварительно установлено, что 46-летний водитель машины медпомощи не учел сложные метеоусловия, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Freightliner с полуприцепом.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть людей, проводится процессуальная проверка.

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РоссияАстраханская областьВолгоградская область
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