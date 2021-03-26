Два человека пострадали при пожаре в городской больнице в Пскове

ПСКОВ, 26 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара в пульмонологическом отделении псковской городской больницы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС России по Псковской области. Из-за инцидента эвакуировано 20 человек.

"Пожар произошел в пульмонологическом отделении псковской городской больницы. По прибытии к месту происшествия пожарных было установлено, что из окна четвертого этажа идет дым. Пострадали два человека, 20 человек было эвакуировано", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пожар ликвидирован.

Она также отметила, что у одного из пострадавших - отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей первой степени. У второго пострадавшего термические ожоги рук второй степени.