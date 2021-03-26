На пожаре в Самарской области погибли три человека

ТАСС, 26 марта. Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Самарской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 05:05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Кинельском районе, в населенном пункте Комсомольский, на улице Комсомольская, 8. Горели домашние вещи на площади в 2 кв. м, пожар ликвидирован, на месте пожара обнаружены трое погибших: женщина 1949 года рождения, мужчина 1971 года рождения и еще один мужчина, личность которого устанавливается", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, для тушения пожара привлекались 26 человек и 10 единиц техники.

В пресс-службе прокуратуры области сообщили ТАСС, что на месте пожара работает прокурор Кинельского района. Соседи не пострадали, и их эвакуация не потребовалась. Надзорным ведомством организована проверка управляющей компании по содержанию дома и обслуживанию системы газоснабжения, проверкой будут охвачены в том числе порядок исполнения договоров на прочистку вентканалов.

Следственные органы также инициировали собственную доследственную проверку. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.