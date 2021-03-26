В Петербурге полиция установила девять человек, причастных к нападению на прохожего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге установили личности девятерых неформалов, причастных к нападению на прохожего со стрельбой по идеологическим мотивам, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники центра "Э" (по противодействию экстремизму) ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с полицией Калининского района установили причастность к данному инциденту девяти молодых людей. По оперативной информации, все они являются членами неформальной группы правого толка, а в своей жертве заподозрили идейного оппонента", - говорится в сообщении.

В понедельник в социальных сетях появилась видеозапись, на которой группа неизвестных напала на прохожего в Калининском районе Петербурга, а затем скрылась с места инцидента. Как пояснили в полиции, избитым оказался подросток, он был госпитализирован со следами побоев и ожогом.

Как установили полицейские, подростка избили и выстрелили в него из так называемого сигнала охотника - пиротехнического устройства для любителей активного отдыха. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или из хулиганских побуждений, или с применением оружия".

В качестве подозреваемого к избиению пока привлекли одного из участников неформальной группы - 17-летнего подростка. "Полицией устанавливается причастность данной группы молодых людей к аналогичным преступлениям", - отметили в ведомстве.